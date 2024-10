Die Polizei sucht nach Zeugen, die am vergangen Dienstag um 14.45 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der B9 kurz vor der Abfahrt Römerberg beobachtet haben. Laut Polizei war ein 21-jähriger Autofahrer gemeinsam mit seinem 20-jährigen Beifahrer in Richtung Ludwigshafen unterwegs, als eine braune Limousine der Marke Jaguar das Fahrzeug der jungen Männer überholte. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug des 21-Jährigen mehrfach und kam auf dem Dach auf einem Feld zum Liegen. Der Fahrer verletzte sich leicht an der Hand, der Beifahrer blieb unverletzt. Beide Männer wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer der Limousine entfernte sich von der Unfallstelle, den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro. Hinweise an die Polizei Speyer, Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.