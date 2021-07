Die Polizei hat am Donnerstag dank einer Zeugin eine Unfallflucht in Mechtersheim aufklären können. Laut den Beamten beobachtete die 33-jährige Frau um 12.10 Uhr, wie ein Lastwagenfahrer beim Abbiegen von der Friedensstraße in die Rheinfeldstraße erst einen abgestellten Anhänger beschädigte und dann mit einer Regenrinne und einer Hauswand kollidierte. Der 39-jährige Fahrer stieg aus, rückte den Anhänger wieder gerade und fuhr davon. Eine Polizeistreife traf den Unfallflüchtigen schließlich in der Haydnstraße an. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.