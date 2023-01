Gesucht wird ein kleiner Junge, der laut Polizei am Freitag gegen 14.22 Uhr bei einem glimpflich verlaufenen Unfall beteiligt war – um sicherzustellen, dass Kind und Fahrrad nicht doch zu Schaden gekommen sind. Der fünf bis sechs Jahre alte Bub sei mit seinem Rad von einem Seitenweg (Fußgängerbrücke zwischen Thomas-Nast-Straße und Otto-Ditscher-Straße) ohne auf den Verkehr zu achten auf die Otto-Ditscher-Straße gefahren und gegen einen vorbeirollenden Pkw gestoßen. Der Junge sei nicht gestürzt und blieb scheinbar unverletzt. Die Autofahrerin sprach den Jungen an, der aber in die Max-Liebermann-Straße weiterfuhr. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Junge trug eine grün-grau-karierte Jacke, dunkle Hosen und hatte kurzes blondes Haar. Hinweise an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefon 06235-4950 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.