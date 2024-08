Zu einem Verkehrsunfall zwischen Radfahrern ist es am Samstag gegen 0.20 Uhr im Bereich des Mutterstadter Wegs in Hochdorf-Assenheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, touchierte ein hinterherfahrender 52-Jähriger mit seinem Vorderrad das Hinterrad einer 52-Jährigen. Beide stürzten. Die Radlerin trug Prellungen an den Knien davon. Der 52-Jährige schlug mit dem Kopf gegen eine Mauer, zog sich Frakturen im Gesicht sowie an den Armen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund von Alkoholgeruch wurde eine Blutprobe entnommen.