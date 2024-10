Ein 78-jähriger Autofahrer aus Neustadt hat am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf der L532 im Einmündungsbereich zur L454 einen Unfall verursacht, bei dem ein 56 Jahre alter Motorradfahrer aus Ludwigshafen verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, hielt der 78-Jährige mit seinem Wagen an, um auf die L532 zu fahren. Dabei übersah er den von links kommenden Kradfahrer. Obwohl dieser sofort in die Eisen ging, konnte er einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der 56-Jährige stürzte mit seiner Maschine zu Boden, blieb dabei zum Glück aber unverletzt. Vorsichtshalber brachten ihn Rettungskräfte dennoch zur medizinischen Untersuchung ins Vincentius Krankenhaus nach Speyer. An Auto und Zweirad entstand Sachschaden, das Motorrad wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Für die Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle im Kreuzungsbereich rund 30 Minuten für den Verkehr gesperrt werden.