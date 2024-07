Zwei Verletzte und zwei Autos, die abgeschleppt werden mussten – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 12.45 Uhr auf der L454 bei Böhl-Iggelheim ereignet hat. Laut Polizei wollte eine 70 Jahre alte Frau in Höhe des Niederwiesenweihers mit ihrem Auto nach links auf den Parkplatz des Weihers abbiegen. Der 25-jährige Verursacher des Unfalls war in gleicher Richtung unterwegs, realisierte aber zu spät, was die Frau vorhatte. Trotz einer Vollbremsung fuhr er auf das Auto der 70-Jährigen auf. Die beiden wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L454 musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Außer Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Böhl-Iggelheim im Einsatz.