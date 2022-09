Zwei Leichtverletzte und einen Sachschaden von rund 12.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 20.30 Uhr an der Kreuzung Markt-/Hinterstraße in Lambsheim verursacht. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 67-jährige Verkehrsteilnehmerin die Hinterstraße in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Marktstraße kollidierte sie mit einem auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Auto, in dem sich eine vierköpfigen Familie befand. Die 35-jährige Fahrzeugführerin und ihre Familie wurden laut Polizei nicht verletzt. Beide Fahrzeuginsassen des anderen Fahrzeugs mussten dagegen ihre Verletzungen im Krankenhaus versorgen lassen. Bei dem Unfall seien neben den Autos ein Begrenzungspfosten und eine Hauswand beschädigt worden.