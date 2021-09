Zwei leichtverletzte Autofahrerinnen und 36.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15 Uhr an der Ampelkreuzung bei der Shell Tankstelle auf der L 528 zugetragen hat. Nach Polizeiangaben wollte eine 21-jährige Böhl-Iggelheimerin, die auf der L 532 aus Schifferstadt kam, die Ampelkreuzung in Richtung Eisenbahnstraße überqueren. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt jedoch ausgefallen, weshalb gemäß Beschilderung Autos auf der L 528 Vorfahrt hatten – in diesem Fall eine 44-Jährige, die Aus Richtung Speyer kam. Die jüngere Fahrerin missachtete diesen Umstand, und es kam zum Zusammenstoß. Beide Frauen mussten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, ihre Autos abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 36.000 Euro. Die 21-jährige Unfallverursacherin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und der missachteten Vorfahrt verantworten.