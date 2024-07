Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Mittwochmittag in der Rheingönheimer Straße in Altrip gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilt, bog ein 46-jähriger Lkw-Fahrer aus Weinheim von der Luisenstraße in die Rheingönheimer Straße ab. Vermutlich unterschätzte er hierbei die Geschwindigkeit eines auf der Rheingönheimer Straße fahrenden 47-jährigen Pkw-Fahrers aus Altrip, sodass dieser mit seinem Pkw dem abbiegenden Lkw auffuhr. Dabei erlitt der Pkw-Fahrer leichte Verletzungen am Oberkörper. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei melden: Telefon 06235 495-0, E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.