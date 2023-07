Leicht verletzt mussten eine 75-Jährige und ein 20-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie am Donnerstag mit ihren Autos zusammengestoßen waren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 20-Jährige mit seinem Pkw gegen 8.40 Uhr auf der Mannheimer Straße in Richtung L532. An der Einmündung missachtete er beim Abbiegen die Vorfahrt der Autofahrerin, es kam zum Zusammenstoß. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste der Einmündungsbereich bis 10.20 Uhr gesperrt werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.