Der Notarzt musste die Verletzungen der 75-Jährigen versorgen, anschließend kam sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zuvor hatte die Seniorin die Kreisstraße 30 am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr laut Polizei im Bereich der Schifferstadter Kreisbauschuttdeponie überquert und dabei ihr Fahrrad geschoben. Obwohl ein 64-jähriger Autofahrer mit Anhänger, der aus Waldsee kam, sofort bremste und versuchte auszuweichen, stieß er mit der Frau zusammen. Sie stürzte, der Anhänger des PKW-Fahrers geriet ins Schlingern und kippte um. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden, auch der Straßenbelag wurde durch den umgekippten Anhänger beschädigt. Die K30 war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.