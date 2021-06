Aquaplaning ist höchstwahrscheinlich nur ein Grund gewesen, warum eine 32-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis am Freitag, 22.15 Uhr, einen Verkehrsunfall verursacht hat. Wie die Polizei mitteilt, verlor sie nach eigenen Angaben auf der Hauptstraße aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihren VW Golf, geriet ins Schleudern und prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Sie und die zwei ebenfalls im PKW sitzenden fünfjährigen Kinder blieben unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass die Unfallverursacherin womöglich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen könnte. Doch der Atemalkoholtest war negativ. Die 32-Jährige gab aber an, Medikamente eingenommen zu haben, welche womöglich ihre Fahrtüchtigkeit herabgesetzt haben. Gegen sie wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde laut Polizei beschlagnahmt, gegen sie kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Die Polizei sucht Zeugen: Wer Hinweise zum Unfall geben kann, möchte sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefon 06233/313-0, bei der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237/934-1100 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.