Ins Krankenhaus musste ein Radfahrer eingeliefert werden, nachdem er am Dienstag gegen 12 Uhr in Höhe der Einmündung des Hermann-Löns-Weges zur Stettiner Straße mit einem Auto zusammengestoßen ist. Nach Angaben der Polizei hat sich der Pkw-Fahrer nach ersten Ermittlungen beim Einfahren in den fließenden Straßenverkehr falsch verhalten. Es werde auch wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn ermittelt. Der Sachschaden betrage rund 400 Euro.