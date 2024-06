Ein neunjähriges Mädchen ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Römerberg verletzt worden. Laut Polizei wollte das Kind um kurz nach 14.30 Uhr die Heiligensteiner Straße überqueren. Es übersah dabei das Auto einer 71-Jährigen und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Bei dem Sturz erlitt die Neunjährige Schürfwunden am linken Arm und der linken Schulter. Ins Krankenhaus musste sie nicht gebracht werden. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.