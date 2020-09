Weil er laut Polizei am Steuer einen Herzinfarkt erlitten hat, verlor ein 61-Jähriger am Donnerstag gegen 13.45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Hausmauer in der Goethestraße in Limburgerhof. Zwei Zeugen hätten sich sofort um den Mann gekümmert bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Der 61-jährige kam ins Krankenhaus.