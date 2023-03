Schwerste Verletzungen hat sich laut Polizei am Samstag ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Lambsheim zugezogen. Der 21-Jährige war demnach gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 2 zwischen Maxdorf und dem Umspannwerk unterwegs. Eine 48-jährige Autofahrerin fuhr zu der Zeit auf der Kreisstraße 4 von Flomersheim kommend in Richtung Lambsheim. An der Kreuzung beider Straßen kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Seitens der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter beauftragt und die Ermittlungen wurden aufgenommen.