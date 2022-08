Am Montagnachmittag wurde der Polizei ein Unfall bekannt, bei dem bereits am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr ein 66-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Radfahrer war, wie er der Polizei mitteilte, auf der Speyerer Straße in Limburgerhof unterwegs. Aus einer Seitenstraße, die er nicht näher benennen könnte, sei ein Auto auf die Speyerer Straße gefahren und habe dem Radfahrer die Vorfahrt genommen. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht im Gesicht. Der männliche Autofahrer sei weitergefahren. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.