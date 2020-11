Ein 17 Jahre alter Leichtkraftradfahrer hat sich am Samstagabend um 19 Uhr bei einem Unfall in Heiligenstein verletzt. Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine 64 Jahre alte Autofahrerin an der Einmündung Berghäuser Straße/Salierstraße die Vorfahrt des jungen Mannes, der in Richtung Mechtersheim unterwegs war. Bei der Kollision stürzte der 17-Jährige. Da innere Verletzungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.