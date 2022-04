Ein zehnjähriges Mädchen ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall mit einem Schulbus in Dudenhofen verletzt worden. Laut Polizei war das Kind in einer Kleingruppe mit anderen Schülern mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in der Raiffeisenstraße unterwegs und bog nach rechts auf den Gehweg in der Neustadter Straße ab. Dabei stieß sie mit dem hinteren Teil eines Busses zusammen, der in Richtung Iggelheimer Straße fuhr. Ob die Zehnjährige unbeabsichtigt neben den Gehweg gefahren ist oder ob der 48-jährige Busfahrer die Bordsteinkante überfuhr, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch den Zusammenstoß fiel das Mädchen zu Boden und zog sich eine Schürfwunde am linken Ellenbogen sowie am linken Handrücken zu. Der Vater des Mädchens kam vor Ort und brachte sie zu einem Arzt. Es entstand Sachschaden am Fahrrad und am Bus in Höhe von rund 300 Euro.