Weil Brandgefahr bestanden hatte, hat die Polizei die Autobahn 61 am Montagnachmittag vorsorglich vollgesperrt. Ein Kastenwagen hatte medizinischen Sauerstoff geladen und kollidierte gegen 15.10 Uhr zwischen den Autobahnkreuzen Mutterstadt und Ludwigshafen mit einem Lkw. Nach dem Unfall musste der Sauerstoff umgeladen werden, Bergungsarbeiten und Sperrung dauern laut Polizei voraussichtlich bis 18.30 Uhr. In den Hörfunk-Verkehrsnachrichten ist von ausströmendem Gas die Rede. Der 29-jährige Kastenwagen-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren neben der Polizeiautobahnstation Ruchheim die Freiwilligen Feuerwehren Ruchheim und Mutterstadt, die Autobahnmeisterei Ruchheim sowie Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber.