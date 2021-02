Weil er wegen nasser Schuhe beim Bremsen vom Pedal abrutschte, hat ein 72-jähriger Autofahrer am Samstagvormittag in Römerberg einen Unfall verursacht. Laut Polizei war er auf der K25 in Richtung Mechtersheim unterwegs, als eine 67-Jährige, die vor ihm fuhr, in die Rauhweiden abbiegen wollte. Der Mann fuhr auf das stehende Auto auf. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.