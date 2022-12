Ein betrunkener Mann hat am Mittwochabend gegen 21 Uhr in der Schwegenheimer Straße in Mechtersheim einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei touchierte der 41-Jährige mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Der Mann fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 33-jährige Geschädigte verfolgte den Mann, verlor ihn jedoch in der Sandstraße in Richtung Feld aus den Augen. Die Polizei entdeckte den 41-Jährigen schließlich in einem Acker, wo er sich festgefahren hatte. Der Mann saß noch im Auto und wirkte auf die Beamten stark betrunken. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtschaden von zirka 500 Euro.