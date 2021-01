Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen auf der L530 zwischen Hochdorf-Assenheim und Meckenheim einen Hund erfasst. Wie die Polizei mitteilt, überlebte der Hund den Unfall nicht. Die Polizei sucht nun die Besitzer. Der verstorbene Hund hat ein hellbraunes Kurzhaarfell, die Rasse ist den Polizisten unbekannt. Er wird derzeit bei der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim verwahrt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621/963-2122 oder E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de, an die Polizeiinspektion Schifferstadt, Telefonnummer 06235/4950 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de sowie an die Polizeiinspektion Haßloch, Telefonnummer 06324/9330 oder E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.