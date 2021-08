Bei einem Unfall am Montagmittag gegen 12.40 Uhr auf der L537 zwischen Harthausen und Dudenhofen ist ein Sachschaden von 30.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam eine 29-Jährige aus Lustadt aus bislang unbekannter Ursache nach links von ihrer Fahrspur ab. Sie streifte daraufhin die Fahrerseite eines entgegenkommenden Autos, das ein 61-Jähriger aus Dudenhofen in Richtung Harthausen steuerte, und kam letztlich in einem Acker zum Stehen. Laut Polizei erlitten die beiden Autofahrer nach ersten Erkenntnissen keine Verletzungen. Die Fahrerin wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Dafür wurde die Fahrbahn bis 15 Uhr vollgesperrt.