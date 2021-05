Mehrere Verletzte hat es am Freitagnachmittag bei einem Unfall auf der L507 gegeben. Laut Polizei war dort ein 48-jähriger Autofahrer in Richtung Römerberg unterwegs. Er überholte einen Motorradfahrer, musste dann aber wegen einer vor ihm fahrenden Fahrradfahrerin abbremsen. Ein Überholen sei wegen des Gegenverkehrs zu diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Der Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Auto auf, das dadurch wiederum mit dem Fahrrad kollidierte. Die 39-jährige Fahrradfahrerin erlitt durch den Sturz Prellung am gesamten Körper und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Motorradfahrer kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Der Fahrer und der Sozius erlitten leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden, die jedoch nicht medizinisch versorgt werden mussten. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.