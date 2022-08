Ein Verkehrsunfall führte am Samstag, den 20.08.2022, gegen 14.48 Uhr, zur Sperrung der L528 in Böhl-Iggelheim. Wie die Polizei mitteilt, übersah eine 20-Jährige Autofahrerin, die von der Lützelstraße auf die L528 abbiegen wollte, ein anderes Auto, das von links kam und Vorfahrt hatte. Die 20-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Hierzu wurde die L528, die Böhl-Iggelheim mit Speyer und Meckenheim verbindet, für etwa drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt.