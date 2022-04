Ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer hat der Fahrer eines Kleinkraftrads am Donnerstagabend in der Straße Kleine Hohl in Kleinniedesheim einen Unfall gebaut. Laut Polizei rannte der 30-Jährige nach seinem Sturz von der Unfallstelle weg. Im Zuge der Fahndung meldeten sich Zeugen aus der Bobenheimer Straße, dass sich ein ihnen unbekannter Mann in deren Gartenhaus befinden würde. Dort traf die Polizeistreife den Fahrer an. Aufgrund seiner Verletzungen, Schürfwunden an Schulter und Armen wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch wegen seiner augenscheinlichen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde festgestellt, dass er derzeit nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.