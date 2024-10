Ein nicht alltäglicher Unfall hat sich am Montagmittag um kurz nach 12 Uhr in der Maxburgstraße ereignet. Wie die Polizei berichtet, kam es dort zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrschüler und dessen Fahrlehrer. Der Fahrschüler, der gerade eine Übungsstunde mit dem Motorrad absolvierte, bremste an einer Einmündung vorschriftsmäßig entsprechend der Rechts-Vor-Links- Regelung ab. Dies übersah der hinter ihm fahrenden Fahrlehrer und kollidierte mit dem Motorrad. Der Fahrschüler stürzte daraufhin zu Boden und erlitt Verletzungen im Rückenbereich. Durch den Rettungsdienst wurde der er zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Vincentius-Krankenhaus nach Speyer gefahren. Sowohl am Motorrad als auch am Auto des Fahrlehrers entstand Sachschaden.