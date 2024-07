Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin ist es am Donnerstagmorgen im Neustückweg in Schifferstadt gekommen. Laut Polizei befuhr eine 49-Jährige aus Schifferstadt mit ihrem Fahrrad den Neustückweg und wollte in Höhe der Kindertagesstätte abbiegen. In diesem Moment überholte sie ein 19-jähriger Autofahrer aus Dannstadt-Schauernheim. Es kam zur Kollision, bei der sich die Fahrradfahrerin schwere Verletzungen am Bein zuzog. Nach einer medizinischen Versorgung, auch durch die Luftrettung, wurde die 49-Jährige in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 19-Jährigen entstand geringer Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird ermittelt. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt melden: Telefon 06235 495-0, per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.