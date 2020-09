Ein leicht verletzter Autofahrer und zwei Autos mit Totalschaden – das ist Bilanz eines riskanten Überholmanövers am Freitag auf der Landstraße 454 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim. Wie die Polizei mitteilt, überholte in Höhe des Niederwiesenweihers ein weißer Pkw einen vor ihm fahrenden Radfahrer und geriet in den Gegenverkehr. Dort kamen ihm zwei Fahrzeuge aus Richtung Böhl-Iggelheim entgegen. Der Fahrer des ersten Pkw musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß mit dem weißen Fahrzeug zu vermeiden. Dadurch fuhr der hinter ihm Fahrende mit seinem Auto auf. Der Vordermann wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug und dem des Auffahrenden entstand Totalschaden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher in seinem weißen Auto fuhr einfach weiter. Auch der Radler setzte seine Fahrt in Richtung Böhl-Iggelheim fort. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wer Hinweise geben kann – auch zum Radfahrer, möchte sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.