Alkohol im Blut – seinem eigenen wie auch in dem der Beifahrerin – war wohl der Grund, warum ein Autofahrer, der in der Nacht auf Sonntag auf der B9 unterwegs war, von der Fahrbahn abgekommen ist. Laut Polizei fuhr der 27-jährige Germersheimer gegen 23.40 in Richtung Süden, als er kurz nach der Anschlussstelle Römerberg/Dudenhofen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto fuhr rechts die Böschung herunter und kam auf einem Wirtschaftsweg stark beschädigt zum Stehen. Dabei wurden sowohl der Fahrzeugführer als auch die mit im Fahrzeug befindliche 26-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Südliche Weinstraße so schwer verletzt, dass beide in eine Klinik gebracht werden mussten. Nach ersten Ermittlungen hatte wohl die Beifahrerin – sie war so betrunken, dass kein Atemalkoholtest möglich war – unmittelbar vor dem Unfall dem Fahrer, bei dem der Atemalkoholtest 1,1 Promille ergab, ins Lenkrad gegriffen. Beiden Insassen wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung vorgelegt