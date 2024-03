Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter ist es am Donnerstag gegen 15.20 Uhr in der Salierstraße gekommen. Laut Polizei übersah eine 46 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen von der Salier- in die Speyerer Straße einen von rechts auf dem Fahrradweg kommenden 28-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser war entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung unterwegs. Nach dem Zusammenstoß klagte der 28-Jährige über Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden am Auto: rund 500 Euro.