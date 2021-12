Spektakulär, aber glimpflich endete die Autofahrt für einen 27-Jährigen und dessen Beifahrer am Dienstag. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 45-jährige Pkw-Fahrerin gegen 12.15 Uhr die Waldseer Straße in Richtung Ortsausgang. Auf der Höhe eines Geschäfts setzte die Frau zurück. Der 27-Jährige, der hinter ihr fuhr, versuchte, dem Pkw auszuweichen, streifte diesen jedoch am Heck und fuhr auf eine Verkehrsinsel. Dabei geriet sein Auto in Schräglage und kam auf dem Dach zum Liegen. Der unverletzte Fahrer und leicht verletzte Beifahrer konnten sich laut Polizei selbst aus dem Fahrzeug befreien. Die 45-Jährige blieb unverletzt. Für die Aufnahme des Unfalls musste die Fahrbahn gesperrt werden. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden von etwa 24.000 Euro. Neben der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr Schifferstadt und der Rettungsdienst im Einsatz.