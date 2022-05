Ein 82-jähriger Mann ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der L454 bei Schifferstadt schwer verletzt worden. Wie aus der gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeiinspektion Schifferstadt hervorgeht, ist eine 40-jährige Frau gegen 16.20 Uhr mit ihrem Pkw in Richtung Kreisbauschuttdeponie unterwegs gewesen. Der 82-Jährige überquerte mit seinem Fahrrad die Landstraße in Richtung Böhl-Iggelheim. Trotz eines Ausweichmanövers der 40-Jährigen kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf und mehrere Frakturen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht. Noch nicht ganz klar ist den Ermittlern, wie sich der Unfall abgespielt hat. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Durch eine Drohne der Feuerwehr Böhl-Iggelheim wurden Bilder der Unfallstelle gefertigt, die bis 19.30 Uhr komplett gesperrt war. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.