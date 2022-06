Ein Motorradfahrer ist am Dienstagabend auf der L454 zwischen Birkenheide und Weisenheim am Sand schwer verletzt worden. Ein Polizeihubschrauber war kurzzeitig im Einsatz. Wie die Beamten berichten, wollte eine 37-Jährige links in die Straße „In den Pfalzwiesen“ abbiegen, dabei kollidierte sie mit ihrem Wagen mit den Motorradfahrer, der in Fahrtrichtung Birkenheide unterwegs war. Der 51-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die 37-jährige Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, zwei weitere Insassen des Wagens blieben unverletzt. Der Sachschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf rund 11.000 Euro.