Ein 72-jähriger Mann aus Mutterstadt hat am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der L532 einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei kam er von der Abfahrt der A61 und übersah beim Abbiegen den Wagen eines 60-jährigen Manns aus Heidelberg. Dieser fuhr aus Richtung Böhl-Iggelheim in Richtung Schifferstadt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Schaden liegt bei etwa 8000 Euro. Die Unfallstelle musste für die Aufnahme des Unfalls und Abschleppmaßnahmen abgesichert werden, was den Verkehr für anderthalb Stunden beeinträchtigte.