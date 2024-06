Gekracht hat es am Donnerstagmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 532 zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim auf Höhe des A61-Anschlusses. Laut Polizei wurden dabei mehrere Personen verletzt. Ein 60-Jähriger war mit seinem Pkw von der Autobahn abgefahren und wollte nach links auf die Landstraße abbiegen, dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw einer 61-Jährigen. Es kam zur Kollision. Ein Wagen wurde an die Leitplanke geschleudert. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.