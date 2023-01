Zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Roller ist es am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr in Dudenhofen auf dem Wirtschaftsweg zwischen Truppenübungsplatz und Zwölfmannsgarten gekommen. Laut Polizei, die sich auf einen Zeugen beruft, hielt sich ein 65-jähriger Pkw-Fahrer nicht an das Rechtsfahrgebot, sodass die 59-jährige Fahrerin des Kleinkraftrads auf der Brücke des Feldwegs ans Geländer gedrückt wurde und sich an Knie und Hand verletzte. Eine medizinische Versorgung war laut Polizei aber nicht notwendig. Die Beamten beziffern den Schaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 1000 Euro und werden zwei Verfahren einleiten: gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung und gegen die Rollerfahrerin, weil sie nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besitzt.