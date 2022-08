Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 14.15 Uhr auf der B9 ereignet hat. Kurz vor der Abfahrt Römerberg/Dudenhofen in Fahrtrichtung Ludwigshafen wechselte demnach ein schwarzer Mazda wegen einer vorübergehenden Fahrbahnverengung von der linken auf die rechte Spur und bremste dabei ab. Das nachfolgende Auto, ein VW Golf, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Mazdas auf. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 3000 Euro. Zeugen des Vorfalls sollen sich unter Telefon 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.