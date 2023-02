Ein Baum hat am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr einen Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten auf der A6 kurz vor dem Autobahnkreuz Mutterstadt ausgelöst. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim mitteilt, lag bei Ankunft der Einsatzkräfte ein stattlicher Baum quer auf der Fahrbahn. Den hatte ein 68-Jähriger auf seinem Pick-up samt Anhänger transportiert. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Pick-up ins Schleudern und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug. Der Baum rutschte auf die Fahrbahn. Der 68-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Aufgrund von Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Koblenz für circa eine Stunde voll gesperrt werden.