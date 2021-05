Nach einem Unfall in der Buschgasse in Böhl-Iggelheim, der sich am Dienstagnachmittag vor der Ampelkreuzung ereignet hat, sucht die Polizei nun nach einem der Beteiligten. Auch Zeugen sollen sich melden, denn die Beamten vermuten, dass durch das Verhalten des Unfallflüchtigen ein 21-Jähriger in Bedrängnis geraten war. Der junge Mann stand laut Schilderung der Polizei in der Autoschlange vor der Ampel. Aus Richtung Eisenbahnstraße kam ein Auto, der Fahrer wollte zwischen dem Wagen des 21-Jährigen und auf der anderen Straßenseite geparkten Fahrzeugen durchfahren. Da es eng wurde, setzte der 21-Jährige aus Gefälligkeit zurück, um dem Entgegenkommenden Platz zu machen. Dabei beschädigte er die Umfriedung eines Baums. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw konnte die Engstelle passieren, entfernte sich jedoch einfach von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Pkw oder dem Unfallhergang geben können, also insbesondere andere Autofahrer, die in der Schlange standen, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter Telefon 06235/ 4950 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.