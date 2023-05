Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hat ein 82-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag in der Harthauser Straße in Hanhofen verursacht. Wie die Polizei am Dienstag meldete, bog der Senior gegen 16 Uhr aus der Schillerstraße in die Harthauser Straße ab. Dort fuhr er dann mit seinem Wagen auf ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Auto auf. Auf die verständigten Beamten und den Rettungsdienst machte der 82-Jährige einen verwirrten Eindruck. Den weiteren Angaben der Polizisten zufolge hatte der Senior den Unfall aufgrund eines medizinischen Notfalls verursacht. Zur weiteren Untersuchung wurde er deshalb in ein Krankenhaus gebracht.