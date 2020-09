Ein 26-jähriger Kradfahrer ist am Montag gegen 11.45 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 60-Jährige Pkw-Fahrerin vom Fahrbahnrand in den Fließverkehr in der Hauptstraße einfahren. Dabei übersah den auf der Hauptstraße fahrenden Kradfahrer. Dieser wurde beim Zusammenstoß vom Kraftrad geschleudert und zog sich nach jetzigem Stand leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.