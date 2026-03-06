Eine 16-Jährige ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Neuhofen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Jugendliche gegen 7.30 Uhr mit ihrem motorisierten Zweirad auf der Carl-Reiß-Straße unterwegs. An der Kreuzung zum Eichelgarten habe sie das von rechts kommende Auto einer 28 Jahre alten Fahrerin übersehen und sei mit diesem zusammengestoßen. Sie sei gestürzt und habe sich dabei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen sei insgesamt ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden.