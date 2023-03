Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit hat ein 15-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Neuhofen in der Speyerer Straße in einem Kreisverkehr die Kontrolle über seinen Wagen mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h verloren, den er mit einer entsprechenden Fahrerlaubnis fahren darf. Der Wagen überschlug sich laut Polizei und blieb auf einer Verkehrsinsel auf dem Dach liegen. Dabei erlitt der Jugendliche eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 16.000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.