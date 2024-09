Prellungen und Schmerzen hat eine 14 Jahre alte E-Scooterfahrerin nach einem Unfall davongetragen. Laut Polizei ereignete sich dieser am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Schifferstadter Bleichstraße. Dort kollidierte das Mädchen mit einem vermutlich schwarzen BMW. Der Fahrer des Autos, ein älterer Herr mit grauen Haaren, Bart und Brille, hat der 14-Jährigen laut Polizei noch gute Ratschläge gegeben, ist dann jedoch weggefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Auto und/oder dem Fahrer machen können – unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.