Rund 10.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall am Sonntagabend in der Hauptstraße in Rödersheim-Gronau entstanden. Laut Polizei war ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Auto unterwegs, als ihm ein etwa 60 Jahre alter Radfahrer in einer Engstelle entgegenkam. Der Radler war hinter einem geparkten Auto hervorgekommen. Der 61-Jährige musste den Beamten zufolge mit seinem Auto nach rechts ausweichen, wodurch er zunächst gegen einen Bordstein und dann gegen eine Hauswand sowie ein Auto stieß. Der Radfahrer fuhr weiter in Richtung Ortskern, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.