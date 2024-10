Nachdem Betroffene öffentlich gemacht haben, wie groß ihre Probleme mit der Ausländerbehörde des Rhein-Pfalz-Kreises sind, hat die Kreisverwaltung Einblick in die Personalsituation und Maßnahmen in Aussicht gestellt, mit der die rund 4000 angestauten offenen Anträge auf Aufenthaltstitel abgebaut werden sollen. Eine Recherche zeigt nun: Die Aufsichtsdirektion des Landes hat sich längst eingeschaltet. Wie genau die Kreisverwaltung reagiert hat, mit welchen Maßnahmen sie gegensteuern will und was die ADD zu dem Fall zu sagen hat, erfahren Sie an dieser Stelle.