Nachdem Betroffene öffentlich gemacht haben, wie groß ihre Probleme mit der Ausländerbehörde des Rhein-Pfalz-Kreises sind, hat die Kreisverwaltung Einblick in die Personalsituation gegeben. Eine Recherche zeigt zudem: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hat sich eingeschaltet.

Erst wollte die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises nicht sagen, wie es in diesem Jahr mit der Personalstärke in ihrer Ausländerbehörde aussieht, nun hat sie eine Antwort gegeben: Von 13 Stellen in der Abteilung seien elf besetzt, heißt es in einer Mitteilung der Pressestelle. Unter dem Leiter der Behörde gibt es demnach fünf Sachbearbeiter, die unter anderem für die Erteilung von Aufenthaltstiteln und Fiktionsbescheinigungen zuständig sind. Die Aufgabe von fünf weiteren Kollegen sei unter anderem die Bearbeitung von laufenden Asylverfahren, Abschiebungen und Duldungen. Das ist deutlich weniger Personal als etwa im gemessen an der Einwohnerzahl ähnlich großen Kreis Bad Dürkheim.

Im