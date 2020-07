Einen Schaden in Höhe von rund 400 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem geparkten VW Golf am Lambsheimer Weiher verursacht. Wie die Polizei Frankenthal am Sonntag mitteilte, ist der 19-jährige VW-Fahrer um 1.21 Uhr zu seinem Auto zurückgekehrt und hat einen Schaden an der Heckstoßstange festgestellt. Laut Beamten hat ein Zeuge gesehen, wie der Fahrer eines dunklen Kombis beim Rangieren den VW touchierte und den Parkplatz dann verließ. Wer Hinweise zum Täter, dem Fahrzeug oder dem Tathergang geben kann, kann sich an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 313-0, oder an die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 934-100, wenden. Hinweise per E-Mail können an pifrankenthal@polizei.rlp.de geschickt werden.